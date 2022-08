Lörrach Viel mehr als bloße Wissensvermittlung

Wernthaler trat seine Ausbildung im mittleren Justizdienst am 1973 beim Amtsgericht Waldshut-Tiengen an. Von dort wurde er für den Antritt seiner ersten Stelle im Dezember 1975 an das Amtsgericht Lörrach abgeordnet und blieb dem Amtsgericht und dem Standort Lörrach seitdem treu verbunden.

Gravierende Schwierigkeiten in und mit der Justiz hatte Gerd Wernthaler nur einmal. Die Justizverwaltung folgte Anfang der 80er Jahre dem „Radikalenerlass“, wollte den jungen Beamten nicht auf Lebenszeit verbeamten und strebte seine Entlassung an. Eine Welle der Solidarität in der Justiz und auch von Rechtsanwälten verhinderte dies.