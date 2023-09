Lörrach Viele Besucher nutzen die letzten Freibadtage

Kritik wird geübt

Helga Schmalz berichtet, dass sie gern herkomme. Es gebe aber einige Besucher, die ein unangenehmes Klima verbreiten würden. Sie sei darauf schon vorbereitet und komme daher etwas früher am Wochenende und gehe dann gegen 14 Uhr, wenn diese Klientel auftauchen würde.

Ähnliches haben Stammbesucher in einem offenen Brief berichtet, der auf den 24. August datiert und an Oberbürgermeister Jörg Lutz gerichtet ist (wir berichteten am 29. August). „Leider ist ,unser schönes Freibad’ schon seit einigen Jahren nicht mehr das, was es mal war, und das ist für viele von uns sehr traurig“, heißt es in dem Brief. Die anhängende Unterschriftenliste umfasst die Namen von etwa 70 Unterzeichnern. Moniert wird vor allem, dass ab etwa 13 oder 14 Uhr zu beobachten sei, wie sich das Publikum im Parkschwimmbad ändere. Dann sei das Bad immer mehr in der Hand von Besuchern aus Frankreich, von denen viele nordafrikanischen Hintergrund hätten. „Diese Gruppen halten sich weder an Regeln, [...] bringen Unruhe und suchen die Provokation“, heißt es in dem Brief. Die Stadt hat sich zu dem Schreiben auf Anfrage bisher nicht geäußert.