Lörrach Viele bibliophile Kostbarkeiten

Das Fundament zur Bibliothek legte Museumsgründer Ernst Schultz (1861-1953), der dem Museum in den 1930er-Jahren rund 2500 Bücher seiner Privatbibliothek schenkte. Die Bestände gehen zurück bis ins 16. Jahrhundert.

Fast die gesamte Literatur von und über Johann Peter Hebel

Schwerpunkte sind wertvolle Erstausgaben und fast die gesamte Literatur von und über Johann Peter Hebel, prachtvolle Bibeln und theologische Schriften ab der frühen Neuzeit, Bücher zur Stadtgeschichte von Lörrach und anderen Orten am Oberrhein, die südbadische Kunstgeschichte sowie Werke zur Geschichte, Landes- und Naturkunde der Drei-Länder-Region. „Es handelt sich in dieser Beziehung um einen einzigartigen Bestand für die Region“, heißt es in der Mitteilung.

Zum Bestand gehört auch eine in Lörrach 1748 gedruckte Bibel von Samuel Auguste de la Carrière. Der französische Glaubensflüchtling gründete 1748 in Lörrach die erste Buchdruckerei des Markgräflerlandes. Sie gehört zum bibliophilen Bestand der Museumsbibliothek. Anders als viele Zeitschriften und Bücher zur regionalen Geschichte und Kultur können solche wertvollen Drucke nicht entliehen, sondern erst nach Wiederöffnung nach Voranmeldung in der Museumsbibliothek betrachtet werden.

Das Dreiländermuseum selbst bleibt für Ausstellungsbesucher noch bis mindestens 8. März geschlossen. 10 500 Exponate der Museumssammlung können lediglich über die digitale Sammlungsdatenbank besucht werden. Der Zugang befindet sich direkt auf der Startseite des Museums unter www.dreilaendermuseum. eu. Wer dort bei einer einfachen Recherche das Wort „Buch“ eingibt, erhält 329 Treffer, darunter auch zahlreiche Bücher der Museumsbibliothek mit jeweils einer Abbildung. Eine systematische Recherche im Bestand der Bibliothek mit ihren 16 500 Titeln bietet aber nicht diese Sammlungsdatenbank, sondern nur der Katalog unter folgendem Link: www.dreilaendermuseum. eu/Sammlung-Depot/ Museumsbibliothek. „Ein Blick dort hinein lohnt“, sagt Museumsleiter Markus Moehring. „Es handelt sich in Baden um den größten wissenschaftlichen Bibliotheksbestand zwischen Freiburg und dem Bodensee. Wer sich für Geschichte und Kultur in diesem Raum interessiert, wird hier in vielfacher Hinsicht fündig.“

Die Nutzung der Museumsbibliothek ist ab Mittwoch, 24. Februar, für nicht-bibliophile Bücher und Zeitschriften wieder möglich. Ausnahmsweise können Bücher ausgeliehen werden, bibliophile Kostbarkeiten sind von der Ausleihe ausgeschlossen. Durch die Corona-Verordnung ist folgendes Verfahren notwendig:

1. Recherche nach Titeln, Autoren usw. online unter www.dreilaendermuseum.eu/Sammlung-Depot/ Museumsbibliothek

2. Anfrage mit der Signatur-Nummer des Buches (steht ganz unten beim Suchergebnis) an den Besucherservice per E-Mail an museum@loerrach.de oder Tel 07621/415 150, werktags 9 bis 12 Uhr, spätestens zwei Tage vor Abholung. Das Museumsteam prüft, ob der Band entliehen werden kann.

3. Abholung des Buches unter Vorlage des Personalausweises jeweils von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr an der Museumspforte.