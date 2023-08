Lörrach Viele Flüchtlinge leben in privaten Wohnräumen

Wo kommen sie unter?

Knapp ein Drittel davon sind in dezentralen Standorten sowie den städtischen Anschlussunterbringungen untergebracht. Letztere befinden sich an der Gretherstraße, in Neumatt-Brunnwasser, am Bächlinweg, der Wölblinstraße und Röttlerstraße. Eine neue Anschlussunterkunft für geflüchtete Menschen wir im ehemaligen Polizeirevier an der Bahnhofstraße entstehen. Wie berichtet, stellt das Land das Gebäude der Stadt hierfür kostenlos zur Verfügung. Während hier Planungen und Umbau noch einige Zeit in Anspruch nehmen, konnten die ersten Wohnungen an der Wölblinstraße bereits bezogen werden, nachdem das Projekt Mitte Februar bundesweit negativ in die Schlagzeilen geraten war.

Deutlich geräuschloser vollzieht sich der Bezug von Privatwohnungen. „Ein Großteil“ der oben genannten geflüchteten Personen lebt aber genau in diesen privaten Wohnräumen. Die Stadtverwaltung sucht kontinuierlich, um dem Bedarf zu decken.