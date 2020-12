Lörrach Viele nutzen die letzte Chance

Ellen Liebig, Ende 30: „Ich habe am Samstag meinen Großeinkauf gemacht. Alles, was mir jetzt noch fehlt, werde ich online kaufen. Dass die Läden im Einzelhandel nur noch bis Dienstag offen haben, spielt für mich deswegen keine Rolle. In der Stadt bin ich heute nur, um noch ein paar Lebensmittel zu holen.“

Gerd Lowitz, 62: „Ich bin froh, dass uns die Regierung nochmal zwei Tage gibt, um die restlichen Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Wahrscheinlich hätte es mehr Beschwerden gegeben, wenn die Geschäfte gleich zu Beginn der Woche hätten schließen müssen. Auch ich nutze die beiden Tage, um Geschenkideen in den Läden zu sammeln. Aber ich bestelle dann meistens doch im Internet – da ist es in der Regel etwas günstiger.“

Rolf Damm, Mitte 40: „Ich mache mir mit dem Einkauf keinen Druck. Die Geschenke habe ich schon und brauche mich deswegen auch nicht mehr zu stressen. Wer jetzt noch schnell ein Geschenk im Laden kaufen muss, ist meiner Meinung nach selbst schuld. Für mich sind dieser Montag und Dienstag ganz normale Tage.

Martin Merz, 26: „Ich musste heute auf jeden Fall noch in zwei Einkaufsläden hier in der Innenstadt. Vergangene Woche habe ich mir zwei Geschenke angeschaut und habe sie reservieren lassen. Die musste ich jetzt abholen und habe dafür sogar extra freigenommen. Ich vermute, dass am Dienstag noch mehr los sein wird. Und da habe ich keine Lust drauf.“