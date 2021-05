Lörrach Viele Rathäuser müssen „quietschen“

Ein dickes Brett muss Lutz noch in der schweizerischen Nachbargemeinde Riehen bohren. Das Bewusstsein für die S-Bahn als immer wichtigerer Verkehrsträger sei „in Riehen noch nicht vorhanden“: Gute Argumente glaubt Lutz für seine kommende Überzeugungsarbeit dennoch zu besitzen. „Die Linie S6 wird für Riehen dramatisch an Bedeutung gewinnen“, prophezeit er.

Folglich könnte auch Riehen in den Chor der Wiesentäler einstimmen, der dann so laut „quietscht“, dass man es weder in Stuttgart noch in Berlin überhören kann. „Wir müssen den Anspruch und das Recht haben, dass wir im südwestlichsten Zipfel der Republik nicht schlechter als die Regionen Karlsruhe oder Stuttgart behandelt werden“, macht Lutz deutlich und appelliert an alle potenziellen Partner: „Wir müssen selbstbewusst zusammenstehen und Gas geben für den Anschluss des Klinikums und der kompletten Region an die S-Bahn.“

Lörrach will laut Lutz – gemeinsam mit dem Zweckverband – „gerne die Führung übernehmen, damit der Durchbruch für den zweigleisigen Ausbau, den Viertelstundentakt und mehr Haltepunkte nicht erst im Jahr 2035 erreicht wird.

Auf jeden Fall vor der Bundestagswahl im September, nach Möglichkeit noch vor der Sommerpause, will Lutz die sogenannte „Wiesentalkonferenz“ einberufen. Die muss dann eine Strategie entwerfen, wie man gemeinsam so laut „quietscht“, dass den Entscheidungsträgern in Stuttgart und Berlin die Ohren weh tun.