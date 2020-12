Lörrach Vielfach alle Sinne ansprechen

Die gesprochene Erklärung, parallel zu dem Bühnengeschehen, bündelt die Aufmerksamkeit und hilft, sich zu konzentrieren. „Es soll erreicht werden, dass sowohl beim Besuch unseres Theaterhauses als auch in der Arbeit an allen Schulen und Jugendeinrichtungen diejenigen nicht mehr ausgeschlossen oder abgehängt werden, die im Bereich Hören oder Sehen das Nachsehen hatten.

Das ist in den bisherigen Gruppenkonstellationen in allen Inklusionsklassen ein wichtiges Thema. Dies soll mit neuer Technik umgesetzt werden: Am Haus sollen Audiodeskription und eventuell auch Untertitelung, Textbeschreibungen für Kinderstücke, fest etabliert werden.

Parallel dazu werden Mitarbeiter die Gebärdensprache in das Schauspiel mit integrieren. Wichtig ist Tempus fugit bei diesem Ansatz der Inklusion die Gegenseitigkeit. So wird alles, was an Hilfsmitteln angeschafft wird, auch allen Kindern zugänglich gemacht. Also auch denen, die keine Beeinträchtigungen haben. So haben diese auch die Chance, das andere „Sehen“ und das andere „Hören“ zu erleben.

Dies prägt nach Ansicht der Verantwortlichen die eigene Wahrnehmung und schärft das Bewusstsein für alle Sinneseindrücke. Technik für alle, die wollen und auch für die, die das brauchen. Unterschiede schmelzen, Beeinträchtigung tritt in den Hintergrund. Inklusion kann so konsequent weitergedacht werden. Nicht als Einbahnstraße, sondern als gegenseitige Teilnahme.

Auf vielfältigen Wegen alle Sinne anzusprechen, Barrierefreiheit so auszubauen, dass alle Kinder und Jugendlichen davon profitieren können, das ist das Ziel eines inklusiven Theaters bei Tempus fugit.