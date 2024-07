Lörrach: Vielfältige Förderung der Schöpflin Stiftung trägt Früchte

Werkraum-Vielfalt

Auf dem Flyer „Komm zu Fabric!“ zeigt sich die Vielfalt der Fabric-Mitmach-Angebote. Insgesamt 27 Workshops gibt es dieses Jahr, 2000 Kinder sind in Ferien-Workshops und im Leseclub. Auch hier soll das verfügbare Einkommen nicht über eine Teilnahme und damit Teilhabe entscheiden, unterstreicht Spencer. Hinzu kommen zwei „Stimmen“-Konzerte auf dem Fabric-Areal.

Alles, was hier an Aktionen stattfinde, komme aus der Bevölkerung. Dazu gehört laut Spencer auch die Jam-Session, die dienstags ab 18 Uhr für Anfänger oder Profimusiker mit oder ohne Instrument stattfinde. An den Pizzaofen geht es Montagmittags, was von den Bundesfreiwilligendienstleistenden realisiert wird. Ab 15 Uhr gibt es aber auch einen Offenen Treff für Alleinerziehende – weil hier ein Bedarf bestehe. Spencer setzt hier auf eine Vernetzung in der Stadt. „Wir wollen nicht andere Angebote torpedieren, sondern ergänzen“, betont sie den niederschwelligen Rahmen.

Digitale Sucht

In der Villa Schöpflin wurde zuletzt das Thema Teil-Legalisierung von Cannabis diskutiert. Grundsätzlich wird hier die Entkriminalisierung des Konsums begrüßt, doch statt 18 Jahren hätte dies ab 21 Jahren der Fall sein sollen, so die Ansicht der Lörracher Experten. Hintergrund sind laut Göbel die stärkeren gesundheitlichen Folgen für die Unter-21-Jährigen.

Die Fläche an der Franz-Ehret-Straße bietet vielfältige Möglichkeiten. Foto: Marco Fraune

Ein neues Präventionsprogramm ist im Bereich des digitalen Suchtverhaltens in Arbeit. Es wird eine App entwickelt, mit der Schüler in Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrkräften eine eigene Richtschnur für den digitalen Konsum erarbeiten – und Alternativen entwickeln. „Befrei dich von deinen digitalen Fesseln“, heißt es. Mit 700 Schülern an fünf Standorten in der Republik läuft aktuell die Machbarkeitsstudie. Anfang nächsten Jahres soll es in die breite Anwendung gehen – nach dreieinhalbjähriger Erarbeitungsphase. „Wir haben die Nase im Wind“, sieht Schöpflin nur ganz wenig ähnliche Angebote. Göbel spricht von einem „großen Projekt“.

Überregional aktiv

Über die Förderstiftung will Schöpflin nach einem neuen Ansatz noch zivilgesellschaftliches Engagement in Ostdeutschland unterstützen.

Eine Plattform für neuere journalistische Anbieter stellt in Berlin-Neukölln „Publix“ dar. 320 Arbeitsplätze von Freien bis zu ganzen Redaktionen wie Correctiv gibt es hier. Eröffnung ist am 13. September. Auch hier geht es wie bei allen anderen Aktivitätsfeldern darum, die Demokratie zu stärken.