Lörrach Vielfalt erfordert Anstrengung

Von Matthias Stauss

Mit welchen Vorurteilen haben homosexuelle im Alltag zu kämpfen? Ist eine diskriminierungsfreie Gesellschaft möglich? Diese und viele weitere Fragen prägte ein Themenabend am vergangenen Montag in den Räumlichkeiten des Alten Wasserwerks in Lörrach.

Der Stadtjugendring Lörrach und der dazugehörige Verein RainbowStars Baden hatten die Veranstaltung initiiert. Ein Dutzend Teilnehmer diskutierten lebhaft rund um das Thema Vielfalt und die Herausforderungen und Chancen, die damit einher gehen. Filmbeiträge, eine Gastrednerin, sowie eine Podiumsdiskussion sorgten immer wieder für neuen Gesprächsstoff.

Moderiert wurde der Abend von Andreas Kern. Mit faktenbasierten Informationen gab er der zum Teil emotional geprägten Diskussion einen Rahmen. So genügt nach seiner Aussage ein Blick auf die europäische Landkarte, um ein Ost-West Gefälle in Sachen Legitimierung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu erkennen. Mit der jüngst im deutschen Bundestag beschlossenen Ehe für alle gehört Deutschland zusammen mit einer Mehrheit der westeuropäischen Staaten zu den fortschrittlichsten Ländern.

Das freie sexuelle Orientierung nicht nur in der Politik, sondern beispielsweise auch in der Kirche und im Glauben allgemein eine Rolle spielt, wurde ebenfalls thematisiert.

Für Sonja Summ, Vorsitzende des Stadtjugendrings, sowie Jonny Schuler, Vorstand der RainbowStars Baden, ist die Akzeptanz von Lesbischen, Schwulen und Transgender eine Herzensangelegenheit. Schon seit Jahren engagieren sie sich mit Aktionen wie dem Christopher Street-Day, welcher zuletzt im Jahr 2009 in Lörrach stattfand.

Am Ende des Abends stand die Frage im Raum, was sich in Sachen Akzeptanz in den vergangenen Jahren getan hat. Die Diskussionsrunde war sich einig, dass die Gesellschaft hier Luft nach oben hat.

„Vielfalt ist eben nicht nur romantisch, sondern erfordert enorme Anstrengungen“,‟ kommentierte ein Teilnehmer der Diskussionsrunde passend.