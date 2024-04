Lörrach: Vier Fahrräder gestohlen

Am Freitag wurde zwischen 16 und 18.50 Uhr ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen an einem Fahrradständer in der Spitalstraße/Ecke Teichstraße. Der Diebstahlschaden beträgt mehr als 5000 Euro.

Ebenfalls am Freitag wurde zwischen 20.15 und 23.40 Uhr in Brombach ein weiteres Pedelec der Marke TourRay entwendet. Es stand verschlossen in der Hüsinger Straße beim Schützenhaus. Der Diebstahlschaden beträgt hier etwa 2500 Euro.