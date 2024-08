Lörrach: Vier Fahrzeuge an Unfall auf der Lucke beteiligt – Baby in Kinderklinik

Drei Leichtverletzte sind die Folgen einer Vorfahrtsverletzung auf der „Lucke“, an der vier Fahrzeuge am Sonntag beteiligt waren. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus beziehungsweise in die Kinderklinik. Drei Wagen mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird laut Polizeibericht auf etwa 32 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos war die Kreisstraße gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.