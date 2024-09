Großes Kino in kleinem Format: 2024 ist die beliebte Kinotournee des aktuellen Deutschen Kurzfilmpreises (Lola-Filmpreis) bundesweit wieder traditionell in zahlreichen Kinos unterwegs. Im September will die Kurz.Film.Tour 2024 das Kinopublikum in Lörrach begeistern. Am Samstag, 14. September, um 17 Uhr ist der Publikumsliebling im Rahmen des Saisoneröffnungsfestes der Kulturvilla Nellie zu Gast im Free Cinema – Flachsländer Hof.