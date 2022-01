Lörrach Vierzig Anzeigen gegen "Spaziergänger"

Insgesamt aber blieb die Lage laut Polizeisprecher Thomas Batzel an diesem Abend zumindest in Lörrach ruhiger als in den vergangenen Wochen, als die Zahl der Teilnehmer an den unangemeldeten Kundgebungen stetig zugenommen hatte. Waren es am Montag vergangener Woche noch etwa 300 "Spaziergänger", zählte die Polizei gestern Abend in der Spitze etwa 80 Teilnehmer.

Gegen 18 Uhr hatten sich am Meeraner Platz etwa 40 Personen versammelt. Die Polizei wies die Anwesenden darauf hin, dass der Aufzug als "Versammlung" eingestuft werde - verbunden mit der Aufforderung, einen verantwortlichen Versammlungsleiter zu benennen. Dem kamen die "Spaziergänger nach Angaben Batzels nicht nach.