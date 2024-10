Lörrach/Village-Neuf: Städtepartnerschaft zwischen Haagen und Village-Neuf wird gefeiert

Bis zum heutigen Tag entwickelt sich die Freundschaft, damals noch unter Ortsvorsteherin Inge Gula, Ortsvorsteher Wolfang Krämer und dem Bürgermeister Bernard Trisch, der beiden Orte immer weiter. Momentan steht die Jumelage unter der Leitung von Haagens Ortsvorsteher Horst Simon und Bürgermeisterin Isabelle Trendel und der Stellvertretenden Bürgermeisterin Josi Wissle von Village-Neuf.

In dieser Verbindung wird alle zwei Jahre ein gemeinsames Fest gefeiert – das Jumelage-Treffen. Dieses Treffen findet immer abwechselnd in einer der beiden Ortschaften statt. Im Jahr 2022 wurde in der Schlossberghalle in Haagen gefeiert. Dieses Jahr findet das Jumelage-Treffen am 20. Oktober im Kulturzentrum Le Rive Rhin, 20, Bd d’Alsace, in Village-Neuf statt. Es werden wieder Programmpunkte von Vereinen, Schulklassen und Kindergartengruppen beider Orte vorgestellt. Von Gesichtsmalereien der Dieter-Kaltenbach-Stiftung über einen Fahrradparcours des Chouet’Bike Clubs bis hin zu einem Konzert der HatPats Bigband aus Lörrach. Des Weiteren sind auch der Turnverein Haagen, der Chor Soulfood, der SAK Lörrach, der Kindergarten Arche Noah und die Grundschule aus Haagen beim Programm vertreten.