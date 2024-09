Lörrach: Virtuos an der Gitarre beim Nelliekonzert

Mit dem Gitarristen und Komponisten Gilbert Trefzger begrüßt die Werkstattkonzertreihe Dini Jazzothek zum Auftakt in die neue Saison am Freitag, 27. September, im Nellie Nashorn, Tumringer Straße 248, einen musikalisch umtriebigen Weltenbummler. Er studierte in Paris und Basel. Eine Vielzahl von Aufnahmen in unterschiedlichen Besetzungen und Kompositionen für Film und Theater zeugen von seiner kreativen Vielseitigkeit. Auch die weitere Besetzung kann sich sehen lassen: Oliver Friedli an Piano und Keyboard studierte in Berklee und Bern und ist nicht nur Musiker und Komponist, sondern auch Sounddesigner und arbeitet als Dozent für Sounddesign und Medienintegration an der HKB in Bern. Vervollständigt wird die heutige Jazzothek vom Bassisten David Schönhaus – bestens bekannt durch die preisgekrönte Band Bait Jaffe – und vom Schlagzeuger und Dini-Jazzothek-Gastgeber Ulli Niedermüller. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.