Lörrach Virus sorgt für digitalen Schub

Darüber hinaus baut die Bank ihr digitales Serviceangebot weiter aus. Die Kunden können bereits heute nahezu 100 digitale Services nutzen – entweder über Online-Banking oder über die Banking-App. Die Bilanzsumme „Die Bilanzsumme konnte um 14,1 Prozent auf 1,535 Milliarden Euro ausgebaut werden. Dieses Wachstum resultiert unter anderem aus einer guten Nachfrage, insbesondere im Kreditgeschäft sowie dem anhaltenden Wunsch nach sicheren Anlageprodukten“, erläuterte Kückmann. Das Kreditgeschäft „Sehr aktiv war die Bank“ laut Heck im Kreditgeschäft, das um knapp sieben Prozent gesteigert werden konnte. Das betreute Kundenkreditvolumen liegt einschließlich Währungskrediten und Verbundkreditgeschäft bei 1,25 Milliarden Euro (+55 Millionen). Die Bank sagte Kredite in Höhe von 235 Millionen Euro zu: 83 Millionen (Vorjahr 65) an Firmenkunden und 152 Millionen (Vorjahr 125) an Privatkunden. Heck sieht nach wie vor eine hohe Investitionsbereitschaft bei Firmen und den ungebrochenen Wunsch nach Immobilienfinanzierungen bei Privatkunden. Heck freut sich, dass die Bank weniger coronabedingte Kreditanträge und weniger Tilgungsaussetzungen, als in der Pandemie zunächst erwartet, verzeichnete. Er führt dies auf die kompetente Beratung, die wirtschaftlich starke Region und weitsichtige Unternehmer zurück. Das Betriebsergebnis Die Volksbank erzielte laut Kückmann „ein Betriebsergebnis (vor Bewertung) in Höhe von 11,0 Millionen Euro.“ Wie alle Geldinstitute kämpft auch die Volksbank aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank mit einem deutlich rückläufigen Zinsüberschuss. Hier beläuft sich das Minus auf 7,9 Prozent (knapp 20 Millionen Euro). Auch der Provisionsüberschuss liegt mit 14,4 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahresergebnis. Hier finden sich auch der Wertpapierumsatz (109 Millionen), das Lebensversicherungsgeschäft (17 Millionen) und das Bauspargeschäft (22 Millionen). „Mit dieser Entwicklung sind wir insgesamt sehr zufrieden“, erklärte Kückmann. Die Volksbank in Zahlen Der Verwaltungsaufwand liegt bei 23,3 Millionen Euro (+5,4%). Die Gründe: Tariferhöhungen, Preissteigerungen und Investitionen in die digitale Zukunft. So wurde das Mobile-Office-Angebot für die Mitarbeiter deutlich ausgeweitet.