Lörrach Virus verunsichert Veranstalter

Burghof

„Der Burghof sieht im Rahmen seiner eigenen Veranstaltungen ein sehr geringes Infektions- beziehungsweise Ansteckungsrisiko. Wir bewerten dies auf Basis der Veröffentlichung des RKI vom 28. Februar“, schreibt Burghof-Geschäftsführer Markus Muffler in seiner Risiko-Einschätzung für die Stadtverwaltung, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach sei keine der aktuell geplanten Veranstaltungen im Burghof auf eine Besucherzahl von mehr als 1000 Menschen angelegt. Und: „Keines der vom RKI formulierten Kriterien, die ein höheres Risiko bedeuten könnten, treffen auf unsere Risikoeinschätzung so zu, dass wir diese verändern müssten“, schreibt Muffler.

Was Veranstaltungen im Freien, beispielsweise beim Stimmen-Festival im Sommer betreffe, schätzt er das Risiko, Stand heute, „als noch geringer ein“. Darum werde auch keine Veranstaltung abgesagt. „Obwohl nach unserer Einschätzung ein sehr geringes Übertragungsrisiko besteht, folgen wir, soweit umsetzbar, den grundsätzlichen Handlungsanweisungen des RKI zur Verringerung eines möglichen Übertragungsrisikos“, erklärte Muffler.

Werkraum Schöpflin

Auch der Werkraum Schöpflin verfolgt laut Leiterin Birgit Degenhardt aufmerksam die Entwicklungen: „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir gemeinsam mit den beteiligten Künstlern entschieden, unsere Veranstaltungen weiter anzubieten, zumal der Werkraum klein ist und mit den in nächster Zeit geplanten Veranstaltungen die auch im Landkreis genannte Marke von 200 Personen voraussichtlich deutlich unterschreiten wird. Sollte sich die Situation nochmals verändern, werden wir aktuell entscheiden.“

Theodor-Heuss-Realschule

Der Tag der offenen Tür an der Theodor-Heuss-Realschule (THR) am kommenden Samstag findet laut Schulleiterin Sonja Mohren aufgrund der Empfehlung „in stark abgewandelter Form“ statt. Der Vortrag durch die Schulleitung um 11.15 Uhr werde wie angekündigt stattfinden. Anstelle der Einblicke in den Schulalltag wird es zwei Schulhausführungen (10 und 12 Uhr) geben. Für Informationen steht die Schulleitung von 10 bis 13 Uhr zur Verfügung.

Schüler, Eltern und Lehrkräfte werden hingegen nicht anwesend sein. „Die Schulgemeinschaft bedauert sehr, dass der Tag nicht in gewohnt lebhafter, kommunikativer Form stattfinden kann“, teilte Mohren mit.

Hans-Thoma-Gymnasium

Das Hans-Thoma-Gymnasium (HTG) hat sämtliche Austauschaktivitäten abgesagt, an denen Schülergruppen aus verschiedenen Ländern Kontakt miteinander haben. Betroffen sind Treffen mit Schülern aus Frankreich, Italien und Polen, sagte HTG-Direktor Frank Braun auf Anfrage.

Klassenfahrten nach Urberg finden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiterhin statt, weil sich dort einzelne Klassen im Schullandheim aufhielten, so Braun, der am Donnerstagvormittag das besonnene Verhalten von Eltern und Schülern lobte.

Hebel-Gymnasium

Der Schulbetrieb am Hebel-Gymnasium läuft „komplett normal“, sagte der stellvertretende Schulleiter Stefan Wiedenbauer am Donnerstagvormittag. Abgesagt hat das „Hebel“ aber zur Sicherheit eine für Freitag, 6. März, geplante Unterstufenfeier, obgleich für diese nur rund 100 Teilnehmer zu erwarten gewesen seien.

Wie mit weiteren, schon heute geplanten Veranstaltungen – etwa Konzerten – verfahren wird, werde noch entschieden. Sofern sich die Situation nicht entspanne, sei aber davon auszugehen, dass weitere Anlässe abgesagt würden.

Mit Blick auf Schüleraustausch-Aktivitäten ist für das Gymnasium insbesondere die Woche vor den Pfingstferien relevant: Dann gehen zahlreiche Schüler auf Klassenfahrt – allerdings nicht in Länder, die bislang als Risikogebiete eingestuft werden. Hier warte das „Hebel“ mit einer Entscheidung noch auf weitere Informationen aus dem Kultusministerium. Diese, so Wiedenbauer, seien dem Vernehmen nach zeitnah zu erwarten.

Hellbergschule

An der Brombacher Hellbergschule verlief der Unterricht am Donnerstag laut Konrektor Thomas Schmitt ebenfalls „ganz normal“. Er betonte: „Wir wollen auch keine Panik schüren.“

„Jugend trainiert“

Das Fußballturnier für Grundschulen im Rahmen des offiziellen Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ am Mittwoch, 11. März, in der Wintersbuckhalle soll, Stand Donnerstag, stattfinden: „Wir haben 16 Teams mit jeweils acht bis zehn Spielern und liegen damit deutlich unter 200 Teilnehmern“, erklärte Organisator Thomas Schmitt.

Sportlerehrung

Ob die Sportlerehrung der Stadt Lörrach wie geplant am Freitag, 13. März, im Burghof stattfinden kann, ist nach Angaben der Stadtverwaltung noch nicht entschieden.

Grüttlauf

Ob der Lörracher Grüttlauf am Sonntag, 22. März, mit in der Regel mehreren hundert Teilnehmern stattfinden kann, ist noch unklar. Die Organisatoren befinden sich laut Andreas Obrecht vom Tus Lörrach-Stetten aktuell in der Abstimmung mit der Stadt Lörrach, es stehe aber noch keine Entscheidung fest. Der Rheinfelder Lauftag mit einer ähnlichen Größenordnung beim Teilnehmerfeld am kommenden Sonntag wurde bereits vom LCM Rheinfelden abgesagt. „Das setzt uns natürlich unter Druck“, erklärte Obrecht.

Die Einnahmen durch die Bewirtung und die Startgelder seien für die Leichtathletik-Abteilung des TuS mittlerweile die wichtigste Einnahmequelle im Jahr: „Ein Ausfall würde weh tun, uns aber nicht das Genick brechen“, sagte Obrecht.

Bring-und-Hol-Markt

Der ebenfalls von der Leichtathletik-Abteilung des TuS Lörrach-Stetten organisierte Bring-und-Hol-Markt in der Brombacher Sporthalle am kommenden Samstag wurde hingegen bereits abgesagt. Denn hier sei am Nachmittag in der Halle mit mehr als 200 Personen zu rechnen, die sich zudem vor der Öffnung der Türen meist dicht gedrängt vor der Halle aufhielten. „Das ist natürlich nicht ohne“, sagte Organisator Andreas Obrecht. Die städtische Marktmeisterin Anja Busse informierte ihn am Donnerstag bereits kurz vor der Mittagszeit darüber, dass der Markt ausfallen müsse und es auch keinen Ersatztermin im Frühjahr geben werde.

PlusPunktZeit

Beim städtischen Seniorenangebot „PlusPunktZeit“ finden laut Renate Riemensperger, Stand Donnerstag, alle Veranstaltungen regulär statt. „Wir haben aber auch keinen Raum, in den 200 Personen reinpassen.“ Die Teilnehmer der Angebote seien bislang fast alle trotz der Corona-Meldungen erschienen. „Selbst beim Senioren-Kino waren fast alle da“, sagte Riemensperger auf Anfrage.

Benefizkonzert mit Lais

Das Benefizkonzert mit Steffi Lais zum Internationalen Frauentag am Samstag, 7. März, in der Alten Halle in Haagen wurde am Donnerstagvormittag abgesagt. „Wir versuchen zu gegebener Zeit einen Nachholtermin zu finden“, teilte Steffi Lais mit.

Quartierscafé St. Fridolin

Das Quartierscafé des Fördervereins des Seniorenzentrums St. Fridolin in Stetten bleibt ab sofort bis auf Weiteres – zum Schutz aller Beteiligten – mittwochs geschlossen. Das Gleiche gelte für die Seniorengymnastik, teilte der Förderverein mit.

Kinderkleiderbörse

Die für kommenden Samstag, 7. März, geplante Kinderkleiderbörse des Tüllinger Kindergartens findet aufgrund der Empfehlung vorsorglich nicht statt.