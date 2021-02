Lörrach Visitenkarte nicht vergessen

Der frühere Lörracher Stadtplaner Klaus Stein, der das Stadtbild Lörrach wie kaum eine anderer prägte, warb immer für die Umgestaltung des Aicheleknotens und sprach vom „Basler Tor.“ In seinem innerstädtisch gestalteten Leitmotiv „Straße-Platz-Zeichen“ spielte dieser Knotenpunkt eine wichtige Rolle.

Der Meeraner Platz und dessen anliegende Geschäfte sind durch die Umgestaltung im Rahmen des Lörracher Märkte- und Zentrenkonzepts besser an die Innenstadt anzubinden; das gilt auch für den Aichelepark mit der bald mit Leben erfüllten Villa. „Wir wollen auch eine bessere Verknüpfung des Aicheleknotens, des Basler Tors, mit dem Kulturzentrum um die Stadtkirche mit Museum, Stadtbibliothek und Burghof sowie mit den Einzelhandels- und Dienstleistungsschwerpunkten in der Innenstadt erreichen. Von einem umgestalteten Aicheleknoten erhoffen wir uns eine Verbesserung der Situation für Fußgänger, Velofahrer und die Buslinien“, so Stadtrat Gerd Wernthaler.

„Wir sehen den Umbau des Aicheleknotens in Zusammenhang mit einer künftigen Verkehrsberuhigung und Neugestaltung der Basler Straße“, schreibt er. „Das umzusetzende, kürzlich beschlossene IBA-Projekt Am Zoll/Riehen beim Stettener Bahnhof und an der Grenze muss bis zum Aicheleknoten stadt- und verkehrsplanerisch gemeinsam betrachtet werden.“