Lörrach Völlig betrunken im Bankvorraum

Lörrach. Ein ohnehin alkoholisierter Fahrradfahrer hat sich nach der Entnahme einer Blutprobe noch mehr betrunken und legte sich in einem Bankvorraum zur Ruhe. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags war einer Polizeistreife in Brombach ein Fahrradfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Streife hielt den Radler an und stellte fest, dass er alkoholisiert war.

Nachdem ein Alkoholtest den Verdacht bestätigte, durfte der 20-Jährige nicht mehr weiterfahren und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Nachdem der Mann entlassen war, besorgte er sich weiteren Alkohol, ließ sich volllaufen und legte sich anschließend in einem Bankvorraum zum Schlafen nieder. Ein Frühaufsteher entdeckte den Schlafenden und informierte die Polizei. Eine Streife brachte den völlig betrunkenen Mann in die Ausnüchterungszelle.