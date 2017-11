Lörrach Vogelpohl kandidiert als Bürgermeister

Lörrach. Mit Beginn der Bewerbungsfrist wird der Lörracher CDU-Stadtrat Carsten Vogelpohl seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt in Bad Bellingen abgeben. Er hat Politikwissenschaften studiert und arbeitet als Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Armin Schuster. Der 45-jährige Familienvater tritt als parteiübergreifender Kandidat an.

„Natürlich ist Bad Bellingen für mich nicht nur ein attraktiver Kur- und Touristik-Ort im schönen Markgräflerland. Mich begeistert vor allem, wie die Bürger gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung die Gemeinde in den vergangenen Jahren dynamisch gestaltet haben“, betont Vogelpohl in einer Pressemitteilung. „Mir liegt es am Herzen, die Themen in den Blick zu nehmen, die für die Menschen in Bad Bellingen, Bamlach, Hertingen und Rheinweiler unmittelbar wichtig sind.“ Vereinsförderung, Schaffung von Wohnraum und die Lärmproblematik insbesondere an der Bahnstrecke sieht der Kandidat in diesem Zusammenhang als Top-Themen.

Vogelpohl ist im Münsterland aufgewachsen. In Freiburg hat er Politik- und Geschichtswissenschaften studiert und zum Ausbau der B 31 im Raum Freiburg promoviert. Mit seiner Frau Martina und den beiden Söhnen wohnt er in Lörrach. Vogelpohl ist ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Freiburg, Schöffe am Landgericht Freiburg und Mitbegründer sowie geschäftsführender Vorstand der Sportstiftung Südbaden.