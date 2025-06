Lörrach: Volksbank Dreiländereck ist mit 2024 zufrieden

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme war 2024 mit 2,28 Milliarden Euro trotz schwacher Wirtschaftslage etwa gleich hoch wie 2023, so Günther Heck. Im vergangenen Jahr sagte die Bank neue Kredite von insgesamt 228 Millionen Euro zu (plus 8,6 Prozent gegenüber 2023), vor allem an Privatkunden (158 Millionen Euro). Weit mehr Kunden als 2023 legten Geld in Aktien und Wertpapierfonds an.