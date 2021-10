Lörrach Vom Ausstieg aus dem Hamsterrad

Meine Kündigung ohne Plan für danach wäre in solcher Radikalität mit Kindern, die ich nicht habe, sicherlich schwierig gewesen. Auch deshalb ist meine Geschichte mitnichten als Blaupause für die Lösung von Lebenskrisen gedacht. Dennoch: Auch mit größeren Verpflichtungen hätte ich, auf die eine oder andere Art, handeln müssen. Sich selber in biografisch stürmischen Zeiten in gesündere Fahrwasser umzusteuern und sich damit zurück in die eigene zu Kraft bringen, werden langfristig gesehen oft auch die Nächsten zu schätzen wissen.

Frage: Gab es einen konkreten Auslöser für Ihren Entschluss des Aussteigens?

Genaugenommen war es der Tag, an dem ich es endlich schaffte, verschiedene Alternativen, wie es für mich weitergehen könnte, nicht mehr primär intellektuell gegeneinander abzuwägen. Sondern in den Körper hinein zu spüren, buchstäblich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sie sich anfühlten, wenn ich sie visualisierte. Und da war es die Vorstellung, den Job tatsächlich aufzugeben, die in meiner Brust das Gefühl einer so noch nie empfundenen Wärme auslöste. Mit diesem Gefühl schlief ich an diesem Abend ein, und es war das erste, was ich nach dem Aufwachen am nächsten Morgen spürte. Das besiegelte meine Entscheidung.

Frage: Haben Sie den Schritt je bereut?

Nein.

Frage: Wie sind Sie mit Ihren Zweifeln und Ängsten vor und während des Neuanfangs umgegangen?

Vor der Entscheidung waren sie sehr stark – deswegen kam diese so spät. Wie dann der innere Entschluss so eindeutig gefällt war, waren die Ängste seltsamerweise wie weggeblasen. Als ich ein Jahr später nach Südostasien aufbrach, half das sehr dabei, mich wirklich auf die Reise einzulassen, jeden Reisemoment sehr bewusst und intensiv zu erleben, ohne ablenkende Gedanken an das ungewisse Danach. Unter anderem diese Intensität versuche ich, in meinem Programm atmosphärisch spürbar zu machen. Dafür nehme ich projizierte Reisefotografien, meine eigenen Klavierimprovisationen und eine eher poetische Sprache zu Hilfe.

Frage: Wollen Sie mit Ihrem Programm anderen Menschen Lust auf einen Neuanfang, auf mehr Mut machen?

Nicht notwendigerweise auf einen kompletten Neuanfang. Aber ermutigen möchte ich durchaus. Dazu, innere Wünsche, Werte und Wahrheiten wahr- und ernst zu nehmen, nicht dauerhaft gegen sie anzuleben. Das kann jeden Lebensbereich betreffen. Und ich möchte zeigen, dass das Betreten von unbekanntem, vermeintlich unsicherem Terrain in der eigenen Biografie nicht in Absturz und Depression münden muss.

Frage: War Südostasien unterwegs mit seiner speziellen Lebensphilosophie das bestmögliche Reiseziel in Ihrer Situation?

Für mich schon. Der Region fühle ich mich schon lange verbunden, auch wegen ihrer wunderschönen Landschaften und der Ruhe, die man dort finden kann, wenn man sie sucht. Für mich war es die richtige Umgebung, mein überdrehtes Hamsterrad ausrollen zu lassen.

Frage: Was haben Sie von den Menschen dort gelernt?

Mehr im Moment zu leben, die Bedeutung von Freundlichkeit, Gelassenheit, unter anderem. Ein eindrucksvolles Beispiel davon, welches Maß an innerer Stärke Menschen zu entwickeln in der Lage sind, erlebte ich eines Tages in Myanmar. Als ich einen buddhistischen Mönch beobachtete und fotografierte, der in einem unfassbaren tropischen Regenguss anderthalb Stunden lang auf dem Vorplatz einer Pagode saß und meditierte – völlig durchweicht und dennoch fast regungslos. Für mich eine unvergessliche Lehrstunde über die Kraft inneren Gleichmuts.

Frage: Was sagen Sie einem Arbeitnehmer mit Familie und Schulden, der so nicht mehr weitermachen will?

Dass er oder sie sich selbst dafür nicht verurteilen soll. Sondern sich, und auch den Liebsten, eingestehen darf, dass es so nicht mehr weitergeht. Die eigenen Denkverbote in Frage zu stellen, ist mit am schwierigsten, aber bereits so wertvoll. Danach kann gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, auch in kleinen Schritten und mit professioneller Unterstützung.

