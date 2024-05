Arbeit an Schulen wichtig

Die derzeitige Krise der Demokratie führt er unter anderem auf eine Mentalität zurück, die in der heutigen Dienstleistungsgesellschaft weit verbreitet sei: „Viele Menschen erwarten, von der Politik bedient zu werden.“ Geschehe das nicht, folge allzu oft der Rückzug ins Private oder der Protest. Von Seiten der Politik her kritisiert Nack, dass Parteienvertreter immer seltener bereit dazu seien, mit den Bürgern in einen Dialog zu treten. Durch vom Verein initiierte Aktionen möchte „5 vor 12“ hier stärker vermitteln und somit die demokratische Kultur fördern. Man nehme damit den Parteien einen Teil ihrer Last von den Schultern, doch“, lenkt Nack zugleich ein, „der Verein versteht sich überparteilich.“ Das Ziel ist die Stützung der Demokratie durch Institutionen wie die demokratischen Parteien.“ Diese sollen vor allem vor der Europawahl im Juni Unterstützung erhalten. Als wichtigen Beitrag zur Ansprache der Wähler gilt den Vereinsvertretern die gezielte Bildungsarbeit in Schulen und Jugendeinrichtungen, um vor allem die Wähler ab 16 anzusprechen.

„Demokratie muss gelernt werden“ sagt Nack. Daher ist dem Lörracher Lehrer die Arbeit in Schulen ein Anliegen. Auch dort möchte man klare Kante gegen die AfD zeigen.