Lörrach Vom „Chlorophylidill“ in die Kuckucksuhr

Skog Ogvann begeisterte mit den skurrilen Abenteuern von „Freilerner Bernd“. Der schüchterne Mann, der nie eine reguläre Bildungsstätte von innen sah, verliebt sich in eine geheimnisvolle Dame, die Briefe auf einer alten Schreibmaschine tippt, und sein Leben nimmt eine Wendung…

Mia Ackermann riss das Publikum mit ihrer temperamentvollen Betrachtung über das Küssen mit. Zärtliche Berührungen, Zungen, die sich übergriffig in den Mund bohren, der verliebte Blick zu einer Frau im Café und der erste verstohlene Kuss auf dem Schulhof – alles beschrieb sie mit überbordender Sprache.

Obwohl ein Poetryslam stets auch ein Wettbewerb ist, war die Stimmung entspannt, erst nach einer Zwischenrunde stieg die Spannung: Die Publikumsjury und die Zuhörer hatten Gina Walter und Skog Ogvann ins Finale gewählt. Walter nahm das Publikum mit ihren Gedanken zum Handy ein, das sie am liebsten abschalten würde, weil all die aufplopppenden Spiele und Nachrichten ihre Aufmerksamkeit fressen wie eine Raupe Nimmersatt. Doch dann lässt sie es an, weil sie ihre Katzen, diese süßen Fellknäuel so liebt, und auch ohne Katzenvideos nicht sein kann.

Doch letztendlich überzeugte Odvann mit seinem Poem „Der kleine Kuckuck Käpt’n Muck“. Leider sei Muck im Wald ein Außenseiter, „der seinen kleinen Schnabel spitzte und Verse in die Bäume ritzte.“ In rhythmischen Versen, in genau beobachteten Details, schilderte er, wie der kleine Muck aus dem langweiligen „Chlorophylidill“ des Waldes in die vermeintlich interessante, laute Stadt zieht und dort – nun ja – ein schlimmes Ende in einer Kuckucksuhr nimmt.