Oberbürgermeister Jörg Lutz drehte eine Runde im E-Lastenfahrrad. Foto: Adrian Steineck

Um E-Mobilität ging es auch beim Unternehmen Ernst + König, das vier E Fahrzeuge von Ford und Hyundai präsentierte. „Es führt kein Weg an E-Autos vorbei“, zeigte sich ein Mitarbeiter von Ernst + König überzeugt. Wer kein eigenes Auto kaufen wollte, der fand bei Naturenergie Sharing Informationen zum Car-Sharing. Wie Nils Hoesch von My-E-Car darlegte, sind etwa 15 bis 20 E-Autos als Carsharing-Wagen allein im Stadtgebiet Lörrach im Einsatz. Es seien derzeit etwa 4000 Nutzer registriert.

Angebote zum Mitmachen

In den Nachmittagsstunden, als das Wetter sich gebessert hatte, gab es bei der IG Velo auch ein Fahrsicherheitstraining für Senioren, das regen Anklang fand. Am Stand des Sozialen Arbeitskreises (SAK) gab es Tipps und Tricks zum Stromsparen. Die Energieagentur Südwest und die Stadt Lörrach boten gemeinsam eine Energieberatung am Stand an. Wie die Mitarbeiterin Shaik Scheel sagte, werde der Stromspar-Check rege angenommen. „Wir erhalten beim Monitoring, das ein Jahr nach der Beratung erfolgt, oft die Rückmeldung, dass die vorgeschlagenen Stromspar-Maßnahmen sich auszahlen“, sagte sie.