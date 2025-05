Lörrach: Vom Karren bis zu Lamola als Bierersatz

Im Jahr 2018 eröffnet

Eine historische Abfüllanlage ist zu sehen, mit der Bier damals in große Flaschen mit Schnappverschluss gefüllt wurde. Ein Handkarren, beladen mit alten Bierkisten aus Holz, steht im Museum, mit dem das Bier zu den Kunden nach Hause geliefert wurde. Aber auch Fotos und ein großes Modell der Brauerei-Lastwagen aus den 1950er Jahren sind zu sehen. In den Teichmatten in Tumringen, später im jüngst wiedereröffneten Felsenkeller am Schützenwaldweg, wurde Eis gewonnen, das noch bis in die 1950er-Jahre für Herstellung und Transport des Biers nötig war.