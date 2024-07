Lörrach: Vom Leben mit Multipler Sklerose

Promotion und Schock

Neben den üblichen Klavierstunden eines Akademiker-Kindes sang Grischa Freimann früher in einem Studentenchor. Denn zum Wirtschaftsmathematikstudium war er nach Karlsruhe in eine WG gezogen. Später promovierte er. Damals war das Leben vielversprechend. Doch Kribbelsymptomen in den Händen irritierten zunehmend. Bald darauf die Schockdiagnose: Multiple Sklerose. Was denkt man in so einem Moment? „Erst mal war ich sogar froh, eine Diagnose zu bekommen, eine Erklärung, was mit mir los ist. Als mir aber als durchschnittliche Lebenserwartung nur noch 20 Jahre prognostiziert wurden, war ich doch sehr geschockt.“

Was kann helfen?

Was hilft einem mit so einer Diagnose? Ganz sicher liebe Menschen, Gespräche, Vertrauen – und „Ruhe bewahren“, wie er sagt. Bei Grischa Freimann war und ist es vor allem sein Glaube. In Karlsruhe besuchte er regelmäßig die Predigten des Paters Otto Gaupp: „Er sagte grandiose Sätze. Ich war gefesselt.“ Warum ich? Auch bei dieser Frage half ihm der Pater. Grischa Freimann lernte so das Annehmen seines Schicksals. „Gott weiß schon warum.“

Gute und schlechte Tage

Seine berufliche Tätigkeit musste er später aufgeben. Das Arbeitsamt habe ihm in Lörrach keinerlei Angebote gemacht, obwohl das damals noch gut möglich war. Unter anderem als Musikkritiker – auch für unsere Zeitung – frönte er damals seiner großen Leidenschaft: der Musik.