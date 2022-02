Lörrach Vom Wissen zum Handeln beim Klimaschutz

Was aber kann der Einzelne in Sachen Klimaschutz tun? Eine ganze Menge!, betont Britta Staub-Abt vom städtischen Fachbereich Umwelt und Mobilität im Rahmen eines Pressegesprächs. Dieser Erkenntnis folgend, will der VHS-Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür“ interessierten Bürgern an sechs Kursabenden Wissen und Praxistipps an die Hand geben.

Der Kurs richtet sich ausdrücklich an Menschen, die sich noch nicht in aller Tiefe mit dem Thema Klima auseinandergesetzt haben, betont Kursleiter Frank Leichsenring und verweist auf das Motto des Kurses „Schlau machen – konkret werden“: „Wir wollen grundlegende Informationen vermitteln – und den Teilnehmern vor allem das Rüstzeug an die Hand geben, um selbst aktiv zu werden.“