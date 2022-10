Lörrach Von Bäumen und Behörden

Wurzelwerk der Bäume braucht Platz

Der Spaziergang führte von der Basler Straße hinauf in Richtung Marktplatz. Halt gemacht wurde bei den Stahlbäumen in der Kirchstraße. Diese Pilzen ähnelnden Konstruktionen bieten einen entscheidenden Vorteil gegenüber echten Bäumen: Sie besitzen kein Wurzelwerk. Ein Problem bei der Neupflanzung von Bäumen in einer Stadt ist nämlich laut Fondy-Langela der mangelnde Raum unter der Erde.

Der Marktplatz wird gesäumt von fünf Platanen. Doch selbst diese Urgesteine der Stadtbegrünung sind mittlerweile bedroht. Der in Deutschland erstmals 2003 nachgewiesene Massaria-Pilz macht den Bäumen zu schaffen und stellt eine Gefahr für den Stadtverkehr dar. Die Tücke dieser Pilzkrankheit liegt darin, dass sie nur erkannt werden kann, wenn man die Äste des Baumes von oben betrachtet. Sie sorgt dafür, dass der Baum seine Äste verliert, diese herabfallen und Schaden anrichten können. Um dies zu verhindern, setze man auf erhöhte Kontrollen. Auch die Anschaffung von Drohnen wird in Betracht gezogen.

Der Abschluss führte am Hebelpark vorbei über den Bahnhofsvorplatz, auf dem aufgrund der Tiefgarage die Begrünung nur spärlich möglich ist, zum Rathaus. Eine weitere große Platane spendet hier Schatten. Diese, so habe man es Fondy-Langela erzählt, stand wohl schon, als das Rathaus von 1972 bis 1976 gebaut wurde. Am Ende des Rundgangs, zu dem der „Runde Tisch Klima“ und die Stadt Lörrach eingeladen hatten, blieb bei den elf Zuhörern keine Frage offen.