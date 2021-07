Lörrach Von Blütenpracht bis Giftigkeit

Nicht giftig, nicht gefährlich, aber für einheimische Pflanzen bedrohlich seien dagegen Pflanzen wie der japanische Knöterich – „Wo der wächst, wächst nichts anderes mehr“ – oder das indische Springkraut. Obwohl die Ausmerzung gerade des letzteren nicht von allen gut geheißen wird – wie man auf verschiedenen Portalen von Umweltverbänden nachlesen kann.

Thema Neophyten

Insgesamt scheinen derzeit im Raum Lörrach Ängste vor Gefahren durch Neophyten wenig angebracht. Dies bestätigt auch der Technische Leiter Stadtgrün, Steffen Vogel. Sicherlich gebe es die ein oder andere städtische Fläche, auf der beispielsweise das Jakobs-Kreuzkraut zu finden sei. Wenn Kinder daraus Blumensträuße binden, sei das natürlich nicht gut. Alle Mitarbeiter sind aber sensibilisiert. Werden solche Pflanzen gemeldet oder gefunden, werden sie sofort entfernt.

Für deutlich mehr Freude sorgen diesen Sommer die an vielen Beeten und auf städtischen Flächen gepflanzten Bienenweiden mit unterschiedlichen Wildpflanzen, die die früher übliche Lorbeer-Ödnis ablösen. Dieses landesweite Projekt unter dem Titel „Natur nah dran“ wurde 2016 in Zusammenarbeit mit dem Nabu Baden-Württemberg umgesetzt. Projektleiter Martin Klatt vom Nabu Baden-Württemberg bilanziert: „In Lörrach hat das super funktioniert. Das Schöne daran: Hier wurden von der Stadt noch viele weitere Flächen und Straßenzüge entsprechend naturnah und nachhaltig bepflanzt als ursprünglich projektbezogen geplant.“ Dies habe man bei einem Besuch der Stadt erfreut festgestellt. „Unsere Förderung war hier mehr als ein Impuls, der bald verpufft. Die Stadt hat das Prinzip offenbar verinnerlicht und kann als Vorbild dienen.“ Natürlich sei die Umwandlung der Flächen zunächst arbeitsaufwendig. Im Anschluss allerdings seien die Wildblumenpflanzungen wesentlich weniger arbeitsintensiv als beispielsweise Wechselflorbeete.

Breite Akzeptanz

Inzwischen gibt es auch kaum mehr kritische Stimmen, die sich bei der Stadt über vermeintlich „unordentliche Beete und Grünstreifen“ beschwerten, sagt Steffen Vogel. Vielmehr dringe zunehmend in der Bevölkerung durch, wie wichtig solche Blühflächen für Insekten und das Klima sind. „Es gibt nur noch wenige, die sich auf städtischen Flächen einen englischen Rasen wünschen. Das Bewusstsein wandelt sich.“ Inzwischen erreichen ihn dagegen immer mal wieder Anrufe, in denen Bürger sich über die vielen schönen Blühflächen im Stadtgebiet freuen. „Und dass die wie beabsichtigt von den Insekten angenommen werden, kann jeder sehen“, so Vogel.

Diesen Sommer sind seine Mitarbeiter aufgrund der Wetterlage weniger als in den Vorjahren mit der Bewässerung beschäftigt; dafür sprießt es an allen Ecken und Enden, so dass das Mähen und Schneiden von Hecken und Randstreifen derzeit im Fokus steht. Auch da musste sich mancher umgewöhnen, dass mit Rücksichtnahme auf die Umwelt viel seltener gemäht werde als früher.

Trockene Böden

Durch den vielen Regen ist der Boden laut Vogel bis in eine Tiefe von rund 15 Zentimetern gut durchfeuchtet. Stauden und Blühpflanzen sind also derzeit gut versorgt. Aber: Bei Leitungs-Grabungen im Grütt konnte er mit eigenen Augen sehen: „Weiter unten ist die Erde immer noch extrem ausgetrocknet. Für die Bäume ist es sehr schwer. Das Wasser läuft durch die harten, trockenen Unterschichten stark ab und dringt gar nicht richtig in die Tiefe ein“, erklärt Vogel, der auch Chef der Baumpflege ist. Die vergangenen Jahren seien besonders stressig für Bäume gewesen. „Für die darf es die nächsten Zeit gerne weiterregnen.“