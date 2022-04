Lörrach Von brennender Dringlichkeit

Im nächsten Schritt wurde eine weitergehende Interimslösung erarbeitet, die in den Sommerferien umgesetzt werden kann. Zum einen soll eine Brandmeldeanlage an die Feuerwehr aufgeschaltet werden. Zum anderen seien die Installation einer neuen Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterie, eine provisorische Anpassung der Elektroverteilung und eine Ertüchtigung der Erdungsanlage notwendig, so die kommissarische Fachbereichsleiterin Judita Kovac in der Sitzungsvorlage. Darüber hinaus wird die Beleuchtung in den Klassenzimmern verbessert.

Komponenten der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung im Wert von knapp 100 000 Euro können ebenso wie die neue Beleuchtung in den Klassenzimmern (73 000 Euro) in der späteren, eigentlichen Sanierungsmaßnahme der Schule verwendet werden.

Die Interimslösung werde von Gutachtern derzeit auf drei Jahre, demnach bis zum Herbst 2025, genehmigt. Danach sollte die Grundschule Tumringen instandgesetzt werden.

Nach dem Auszug der Fridolinschule aus der Neumattschule zurück an den alten Standort, bestehe die Möglichkeit, die Grundschule Tumringen für die Zeitspanne der Sanierungsmaßnahme in die Neumattschule auszulagern, so Kovac.

Bis Mitte September soll das Planungsteam eine Modernisierungsvariante für die Schule erarbeiten und berechnen. Die erste Variante bildet eine Komplettsanierung inklusive bauphysikalischer und räumlicher Verbesserungen ab, die zweite „nur das Notwendigste“ mit einer Nutzungsdauer von zehn Jahren.

Das Ergebnis wird Ende Oktober im Rat vorgestellt, damit sich die Haushaltsplanung für 2023 der Entscheidung noch anpassen kann.