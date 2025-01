Lörrach: Von Demokratie bis Forschungsfahrt

Der Fachbereich „Gesundheit“ lebe von den vielen kontinuierlichen Kursen, wobei Yoga und Pilates besonders beliebt seien, berichtete Harald Erbacher. Doch auch Kochkurse, Sehtraining und Vorträge von Ärzten gehörten dazu, etwa über die Aufmerksamkeitsstörung ADHS.

Die Volkshochschule bietet neben Deutsch für Zuwanderer Kurse in zwölf weiteren Sprachen an. Beim Sprachberatungstag am 10. Februar hilft die VHS bei der Kurswahl für Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch. Beim Angebot „Berufliche Fortbildung“ hob Leischner besonders die Kurse für sogenannte „Softskills“ wie Kommunikation und Entscheidungsfindung hervor.

Die Kaltenbachstiftung bietet Fortbildungen speziell für pädagogische Fachkräfte an. Zum Beispiel geht es um den Einsatz von Handpuppen oder auch um „Deeskalation und Selbstverteidigung“ in der offenen Jugendarbeit. Vor allem in Lörracher Jugendzentren seien die Fachkräfte immer wieder mit Gewalt konfrontiert, sagte Rike von der Heide.