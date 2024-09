Lörrach: Von der Demokratie als Einweckgummi

Fragen aus dem Publikum

Das Publikum an diesem Abend nutzte die Chance der Einmischung jedenfalls zahlreich durch eigene Fragen, die über den Moderator in die Diskussion eingebracht werden konnten. So wurden Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen und deren Aufarbeitung ebenso gestellt wie die Frage, warum eine verfassungsfeindliche Partei nicht einfach verboten werde. Wallrabenstein kündigte an, dass sich das Verfassungsgericht mit der Aufarbeitung der Protokolle des Robert Koch-Instituts befassen werde, sobald dies als Auftrag an das Gericht formuliert werde. Das könne aber noch etwas dauern.

Als Moderator beendete Christoph Ebner schließlich die Diskussion und griff dabei noch einmal das Bild des Einweckgummis auf. Dieses halte zwar vieles aus, aber wenn man es mit einer Schere zerschneide, dann sei es eben auf Dauer unbrauchbar. Mit diesem Bild appellierte Ebner, wie schon das Podium vorab, an die Zuhörer, sich für den Schutz der Demokratie tagtäglich einzusetzen, denn nur dadurch erhalte eine Demokratie Resilienz.