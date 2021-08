Lörrach Von der Liebe zwischen zwei Menschen

Irwin Yaloms Thema „Tod und Todesfurcht“ gipfelte dabei 2008 in seinem Buch „In die Sonne schauen“. Dieses ist wichtig für das Verständnis und die Entstehung auch für das von Gellrich vorgestellte Buch: „Unzertrennlich…“ – von Irwin und Marilyn Yalom zusammen als Autorenpaar. Beide Bücher verhalten sich wie Topf und Deckel, Theorie und Praxis zueinander. Im genannten Lieblingsbuch als Thema von Gellrichs Gottesdienst bezieht sich gerade Irwin Yalom deshalb immer wieder auf sein zuerst entstandenes Buch über den Tod von 2008. Als Marilyn Yalom 2019 im Alter von 87 Jahren an unheilbarem Krebs erkrankte, schlug sie folglich Irwin, ihrem um ein Jahr älteren Mann vor, diesen Prozess ihrer Krankheit nun in einem gemeinsamen Buchprojekt zu begleiten.

Irwin und Marilyn Yalom gestalteten dies als Autorenpaar mit abwechselnd geschriebenen Kapiteln gleichsam aus zwei Perspektiven heraus. Als dann Marilyn 2019 nach etwa einem Jahr starb, führte ihr Mann das gemeinsam begonnene Buch schließlich allein weiter. Das letzte Drittel ist deshalb vom Psychotherapeuten und Analytiker Irwin Yalom allein verfasst worden.

Gellrich verwies darauf, dass beide Autoren dieses Buches keine Christen seien. Es handele sich dennoch auch für Christen um ein sehr ernstes und wichtiges Buch. Es sei keine leichte Kost für nebenbei zu lesen. Als Christin fehle ihr hier zunächst die Aussicht auf Auferstehung vom Tode. Und doch sei es in eindrucksvolles und wichtiges Buch, da es in überzeugender Weise von der Liebe zwischen zwei Menschen rede, die als gemeinsam alt gewordenes Ehepaar dokumentierend bis zum eigenen Sterben gegangen seien.

Hier verwies Gellrich auf Gott als Gott der Liebe. Dazu gab es aus dem ersten Johannesbrief ein Stück mit der zentralen Aussage: „Gott ist die Liebe". Gellrich erzählte von Gott, der seinen Sohn Jesus Christus unseren Herrn vom Tod am Kreuz auferweckt habe. So habe Gott in und durch Christus auch uns Menschen vom Tod ins ewige Leben gerettet. In dieser Hoffnung gelingt es Gellrich, beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, mit der die Autoren als Atheisten in ihrem Buch über Tod und Leben berichten, ihr Lieblingsbuch in den Horizont ihres Gottesdienstes in der Christuskirche zu stellen. Gellrichs Gemeinde antwortet daher passend zum Titel des Buches singend: „Jesu Christ! Durch dich wir haben himmlische Gaben…an dir wir kleben im Tod und Leben".