Lörrach Von der Macht der Manipulation

„Die Panne“ gibt es in drei Versionen, die Erzählung von 1956 hat Spirit besonders fasziniert, erzählt er. „Das Stück ist eine Parodie auf die Gerechtigkeit. Und es geht um das große Thema Schuld.“ Dürrenmatt selbst formulierte es so: „Was stattfindet, ist ein Schauprozess, durchgeführt von einem gespielten Gericht, in welchem ein harmloser Durchschnittsbürger dazu geführt wird, sich schuldig zu bekennen...“. Spirit kommt das nur allzu bekannt vor: „Ich bin als Tscheche in einer Diktatur aufgewachsen.“ Und so weiß er um die Macht der Manipulation. Damit hat er sich wieder an ein existenzielles Thema herangewagt, auch wenn Dürrenmatt selbst „Die Panne“ als Komödie bezeichnete.

Das Stück wurde von Spirit auf eine Länge von einer knappen Stunde eingedampft, vieles gestrichen, einiges verändert. Natürlich spielt auch die Musik wieder eine Rolle – eine Art Markenzeichen des Ensembles. Das gemeinsame Musizieren dient den Protagonisten hier als ironische Freizeittherapie. Vivaldi, Bizet, Mozart – es sind wahre Klassik-Ohrwürmer, die Spirit persifliert und als Brüche im Stück verwendet. „Zum ersten Mal haben wir sogar ein Klavier auf er Bühne“, freut er sich.