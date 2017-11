Lörrach Von der „Weirdness“ der Moderne

Von Ines Bode

Was geht mit mir ab? Um diesen Gedankenansatz rankte sich das zweite Soloprogramm namens „Kinder der Weirdness“ des Poetry-Slammers Jan Philipp Zymny, der am Samstag ein Gastspiel im „Nellie Nashorn“ gab.

„Iii Sonne. Und lauter Menschen, die alle irgendwas machen“. Da halte sich Jan Philipp Zymny lieber an die goldene Regel: „Bleib zu Hause“, riet der gebürtige Wuppertaler, der nach eigener Aussage Angst vorm Friseur hat und aussieht wie zwei Calvin Klein-Models. Manchmal bewege er sich dennoch in der Öffentlichkeit und tue „krass Seltsames“. Etwa in Berlin, um einzig ein „Hä?“ zu ernten.

Ganz anders, nämlich recht verständnisvoll, fiel die Resonanz im Nellie aus. Hier gab der 24-Jährige, wohl selbst ein „Kind der Weirdness“ – frei übersetzt: verpeilte Gofen – tiefgründige Philosophien zum Besten. Gleichwohl fabriziert die Generation allgemein gültiges Gedankentum, wie das altersmäßig breite und Schleife-lachende Publikum bewies. Sein Programm habe Struktur, ließ Zymny wissen, um fünf Akte anzudrohen, allesamt der Seltsamkeit des Homo sapiens gewidmet. Los ging es mit Verleugnung. Der Mensch unterdrücke seltsame Eigenheiten. Das wusste schon der „olle Nietzsche“. Folglich müsse man Normalverhalten lernen. Ein ad hoc gereifter Protagonist sprach übers „Feiern“. Was genau man feiere, erkundigte er sich bei verdutzten Kumpels. Früher wurde nach harter Arbeit gefeiert. Das gibt’s nicht mehr. Heute wolle jeder nur die Belohnung. Seltsam. Womit man bei Trivialität war, speziell beim „hübsch oder hässlich“ sein. Heute sei jeder TV-Star hübsch und begabt, früher gabs das nicht. Da galt „entweder oder“. Seltsam. Er selber gehöre ja zur Gattung „Sexy Leberwurst“. Und die angesagten Songs? Immer nur „YoLo – Carpe diem – sooo langweilig“. „Alles was ich sagen will“, bilanzierte der Retter der Thesen, „sucht eure Partner nicht in Clubs“.

Weiter gings im Psychoscript mit „Wut“ gefolgt von „Verhandlung“. Vieles mache ihn wütend, weil es seltsam sei, erklärte der Poetry-Slammer. Spezieller Analyse gar bedürfe der Hass. Dieser zeige sich bei blöden TV-Polit-Talks. Oder wenn man „zu doll Kartoffel“ ist. Sein Tipp: sei verhandlungsbereit, vor allem zu dir selbst. Bevor der Bühnenakteur „Depression“ und „Akzeptanz“ beleuchtete, legte er einen Riesenkalmar-Gangster-Rap hin, der extrem gut gewässert war, sich folglich gewaschen hatte. Mancher Zuschauer kugelte fast vom Stuhl. Pause. „Wir haben schon ein gutes Stück Arbeit hinter uns“, meinte er aufgeräumt zur Halbzeit. Viele Dialoge habe er fürs Solo Nr. 2 verfasst. Vom Unterbewusstsein drängen permanent Gedanken in den Kopf, dann muss es raus. Stichwort Handy. Früher telefonierte man a) ungern und b) kurz und knapp. Beispiel: „Margot ist tot!“ „Gut!“ Ein Brüller. Auch sein Praktikum als Telefonist führte zu Lachsalven. Apropos Sprache: Zum zweiten Mal sei er in Zürich, sprich in der Schweiz, gebucht. Heute wisse er um die Tücken des deutschen Sprachraums. „Junge, Junge, ein Land im Walkie-Talkie-Slang“. An dieser Stelle lache nur der Süden, feixte die versammelte Mannschaft. Ganz anders geartet übrigens der Ruhrpott‘ler. Der stehe am Fenster, rauche und schreibe Falschparker auf. Er zweifle oft, so Slammer Jan Phlipp Zymny. Eine Art seiner Angst sei, in die Spirale mentalen Übereifers zu rutschen. Und eine Ahnung davon erhielt das Publikum, als nackte Haut, folglich geteilte Freude, aufkam. Zur Schau gestellt wurde eine preisverdächtige Pizza-Plauze. Auch der Mut hatte eine Trophäe verdient. Unabhängig davon wurde letztlich zweierlei Botschaft deutlich: achte auf „emotionale Logik und was sie mit dir macht“. Und: „Wir leben im Zeitalter der Lüge.“