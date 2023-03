Verlustängste

Gleich zu Beginn der Lesung traf Dean eine wichtige Klarstellung: „Weiß“ zu sein, bezeichne nicht eine Hautfarbe, sondern die Zugehörigkeit zu einer Erfahrungsgruppe: der weißen Mehrheit. Weil Weiße nicht rassistisch diskriminiert würden, sei ihnen diese Erfahrung nur schwer zu erklären, so Beldner. In ihrer Jugend litten Dean und Beldner unter rassistisch gefärbten Begriffen in der Umgangssprache, so etwa unter früheren Bezeichnungen des Schokokusses. Derartige Begriffe seien einem kolonialen Denken entsprungen, das sich an der Rassenlehre des 19. Jahrhunderts orientierte.