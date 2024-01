Lörrach: Von Klassik bis Jazz in der Kirche St. Bonifatius

Regionale Künstler

In den letzten drei ConBoni-Konzerten des Jahres sind viele regionale Künstler zu hören: Am Sonntag, 15. September, gastiert um 17 Uhr im Bonifatiushaus das „Trio con Corno“ um den Ötlinger Hornisten Heiner Krause. Gemeinsam mit der ebenfalls in Ötlingen wohnenden Klarinettistin Heike Rügert und dem in Basel lebenden Pianisten Carl Wolf erklingen in diesem Kammermusikkonzert ungehobene Schätze aus der Romantik. Ein Konzert für Orgel, Holz & Blech findet am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr in St. Bonifatius statt, hier spielen der Trompeter Jochen Weiß gemeinsam mit dem Saxophonisten Christian Segmehl und Andreas Mölder an der Orgel Werke für Trompete, Saxophon und Orgel von Vivaldi, Tomasi und anderen.