Lörrach: Von Lörrach nach Monaco

Alles muss sitzen

Berousek entstammt einer Prager Zirkusdynastie. Er führt die Familientradition in achter Generation fort und hat sich ganz der Akrobatik an einer 2,90 Meter hohen frei stehenden Leiter verschrieben. „Man muss das von klein auf üben“, sagt der 46-Jährige. Neben Körpergefühl und Balance braucht es dabei vor allem Kraft und Konzentration. „Ein Filmschauspieler kann eine Szene so oft drehen, bis sie im Kasten ist“, zieht er einen Vergleich. Bei einem Artisten in der Manege aber müsse alles in einem bestimmten Moment alles sitzen, „live und ehrlich“, sagt der Akrobat.

Insgesamt hat Berousek sechs Jahre lang an seiner Nummer gefeilt. „The Lord of the Ladder“, wie sein Künstlername lautet, bietet etwas dar, was man heutzutage selten im Zirkus sieht. „Es ist eine sehr schwere Nummer, vielleicht trauen sich deshalb viele jüngere Artisten nicht heran“, schildert der 46-Jährige seine Erfahrungen.