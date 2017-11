Lörrach Von Mexiko nach Marrakesch

Von Ursula König

Lörrach. Er werde oft gefragt, was es für ihn bedeute, einen berühmten Vater zu haben. Kyle Eastwood, Sohn des eher wortkargen Western- und Actionhelden Clint Eastwood, verdankt seinem Vater vor allem die Liebe zur Jazzmusik. Sein Vater, der ihn schon in jungen Jahren zum Montgomery Jazzfestival mitnahm, machte den späteren Bassisten mit Größen wie Miles Davis oder Sarah Vaughan bekannt. Im Rahmen seiner Tournee gastierte der Jazzmusiker und Filmkomponist am Freitag im Burghof.

Kyle Eastwood und seine Band stehen für kraftvoll funkige Rhythmen ebenso wie für fein gewebte Klanggebilde mit Tiefgang.

Zuvor stimmte die „Tino Gonzales Group“ auf einen Abend ein, der ganz im Zeichen unterschiedlicher Jazzstile stand. Geboren in Mexiko wanderte Gonzales mit seinen Eltern in die USA aus, wo er mitten im Blueszentrum Chicagos, der Southside, aufwuchs. Dass er für den Blues zu leben scheint, ist ebenso unverkennbar wie Stilelemente, die er von seinem Spiel mit Größen wie Santana einbringt. So wundert es nicht weiter, dass er auch als „Santana des Blues“ bezeichnet wird. Frieden, Menschlichkeit und Schutz der Natur. Das sind seine Themen, für die er sich mit warmer, teils melancholisch angehauchter Stimme und treibenden, eingängigen Rhythmen einsetzt, gemeinsam mit Tilman Günther am Klavier, Matthias Füchsle am Schlagzeug und Winnie Holzenkamp am Kontrabass.

Der Hauptteil des Abends aber gehörte Kyle Eastwood und seiner versierten Band, die vor allem durch die zwei Bläser, mit Trompete und Saxofon, ungemein lebendig und mitreißend wirkt. Im Mittelpunkt stehen das Album „Timepieces“ und der Hardbop. Es ist auch eine Würdigung von Musikern wie Miles Davis. Und es ist Musik, die Elemente anderer aufgreift und sich mit Fantasie und Präzision zu einem authentischen Stil formt.

Eastwood am Bass, das ist ein Bild, das höchste Konzentration und zugleich Gelassenheit ausstrahlt. Seine musikalische Erzählweise pendelt zwischen lyrischer Bildhaftigkeit und rockigen Passagen. Dann wechselt er vom klassischen Kontrabass, dem er volle und warme Töne entlockt, zum handlicheren elektrischen Bass.

Der Bandleader Eastwood scheint einen Weg gefunden zu haben, „seinen Jazz“ zu zelebrieren, der modern und von seiner Persönlichkeit geprägt ist und sich respektvoll vor Jazzgrößen verbeugt. Eastwood und Band schaffen eine Präsenz, die von der Faszination des Augenblicks lebt.

So wie „Marrakech“, die Reise in arabische Klangsphären. Spannend aufgebaut und rhythmisch packend umgesetzt steht der Song für die Weite und Freiheit, die Jazzmusik bietet und die Eastwood und Band kreativ, vor allem mit rhythmischem Beiwerk, brillant auszuschmücken verstehen.