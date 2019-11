Lörrach Von Müttern und ausgezuzelten Milchkühen

„Ich habe jahrelang an die Politiker rangeschwätzt wie an taube Ochsen“, zog sie ein Resümee dieser Zeit. Aber das habe sie mittlerweile wieder aufgegeben. Denn es bringt ja auch nichts in Zeiten, in denen sich die Figur der Europa fühlt wie eine „ausgezuzelte Milchkuh“. Auch der Begriff der Heimat sei in der heutigen Zeit schwer zu definieren: „Die Jugend sagt, ich brauche keine Heimat, ich habe eine Homepage.“

Aber nicht nur das politische Kabarett ist Kinsehers Metier. Als Mamma Bavaria weiß sie auch, was das bayrische Volk groß gemacht hat. So würden jeden Morgen viele Bayern im Ehebett neben sich schauen, zum Schluss kommen „Wegen Dir lohnt es sich nicht, liegenzubleiben“ und zur Arbeit gehen.

Auch das, was mittlerweile durch die Forschung möglich ist, erfüllt Kinseher mit Sorge. So fragt sie, wer sich noch an die im Labor gezüchtete Maus mit einem menschlichen Ohr auf dem Rücken erinnere. „Als ich das gesehen habe, dachte ich, dass es bald auch möglich ist, ein Mäusehirn zwischen zwei Ohren zu züchten“, meinte sie und kam zu dem Schluss: „Ich sage euch: Die Versuchsreihe läuft schon.“

Auch der US-Präsident wurde zum Ziel von Kinsehers kabarettistischen Pfeilen. Die Mutter sei das, was alle Menschen verbinde, denn: „Jeder Mensch hat eine Mutter, selbst Donald Trump.“ Das würde auch kein Mensch bestreiten – außer seiner Mutter selbst.

Das Publikum im zu etwa zwei Dritteln gefüllten Burghof spendete Kinseher immer wieder Szenenapplaus. So etwa, als sie zu Beginn der zweiten Programmhälfte und bei der Zugabe in die Rolle der Famous Mary from Bavary schlüpfte. Kinsehers dauerbeschwipstes Alter Ego kommentierte nicht ganz sprechsicher das Weltgeschehen. Für Begeisterung sorgten auch die Gesangseinlagen, etwa als sie mit „Schau hi, da liegt a toter Fisch im Wasser!“ der Münchner Dixieland-Jazzband „Hot Dogs“ ihre Referenz erwies.

Am Ende des gut 90-minütigen Programms führte sie Volkslieder und Schlager wie „Ja, mir san mit’m Radl da“ sogar mit asiatischem Einschlag auf. Das kam daher, dass Kinseher als Famous Mary from Bavary mit einem Chinesen verlobt war. Das führte bei diesem dazu, dass die klassische Meditationshaltung unvermittelt in den Schuhplattler überging oder dass er Weißwurst mit Reis aß.

Immer wieder band Kinseher auch Besucher aus der ersten Reihe in das Programm ein, etwa als einer auf die Frage nach seinem Beruf „Weltverbesserer“ angab oder ein anderer nicht auf Anhieb wusste, ob er verheiratet ist. „Lörrach halt“, zog sie ein nachsichtiges und versöhnliches Fazit des Abends.