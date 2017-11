Lörrach Von Raubkatzen und Giraffen

Von Susann Jekle

Lörrach. Das Ehepaar Annemarie und Walter Taeschner begab sich in diesem Jahr gemeinsam mit Peter Rasmussen auf eine Reise durch die Serengeti. Die leidenschaftlichen Fotografen haben das Ergebnis ihrer Fotosafari mit in die Heimat gebracht und in eine faszinierende Ausstellung verpackt. Die Wohnresidenz am Engelplatz zeigt noch bis 19. Januar 2018 die beeindruckende Fotos von der Reise durch die Tierwelt Afrikas.

Auf den Bildern zu sehen sind beispielsweise Raubtiere wie gähnende Löwen und lauernde Leoparden, aber auch Zebras, Giraffen, Vögel und die afrikanische Natur können die Besucher bestaunen.

Walter Taeschner ist der Vorsitzende der Fotografischen Gesellschaft Dreiland. Die Reise mit seiner Frau Annemarie und Peter Rasmussen war eine Herzensangelegenheit. Unter dem Namen „Serengeti – das unendliche Paradies“ stellt das Trio die Bilder aus. Der Nationalpark Serengeti ist fünf Mal so groß wie das Saarland. Er ist Lebensraum von vielen bedrohten Tierarten.

„Schon jetzt hatten wir sehr viele Besucher“, freut sich Ute Hammler über die gute Resonanz in den ersten Tagen der Schau. Drei Ausstellungen organisiert Ute Hammler pro Jahr in der Wohnresidenz. Sie freut sich besonders, dass dadurch die Türen für Besucher geöffnet werden. „So entstehen jedes Mal tolle Gespräche und Begegnungen.“ n Die Ausstellung ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr und jeden Freitag bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet.