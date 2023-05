Lörrach Von Revolution und Räuber Hotzenplotz

Staube-Fritz vo Brombach

Im ersten Teil darf Staub in die Rolle seines Ur-Ur-Ur-Großvaters schlüpfen, dem „Staube-Fritz vo Brombach“, der mit Struve das Waffenarsenal in „St. Blöderli“ und die Gemeindekasse gegen Quittung geplündert hatte. Und als Zeitzeuge auch bei der Schlacht an der Scheideck zugegen war. Im zweiten Teil werden die Symbole der Freiheit geschliffen und die Repräsentanten der Demokratie von Deutschmann aufs Korn genommen. Das Bundeswehr-Beschaffungsamt betreibt so eine Art Wehrkraftzersetzung, 40 Millionen Haushalte mit neuen Heizungen versehen würden wohl drei oder vier oder fünf Wumse kosten. Und: Früher hat die Bahn Verspätungen in Minuten gerechnet, heute denkt sie in Jahrzehnten. 16 Jahre Merkel – aber überall bröselt es. Ja, wir schaffen das, aber wer ist „wir“? Und wenn man schon mal ganz oben angekommen ist: „Dieses satte selbstzufriedene „rot“ – wenn die Ampel erlischt, dann gilt wieder rechts vor links…“