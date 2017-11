Lörrach Von Ruhestand ist keine Rede

Von Gottfried Driesch

Lörrach. Seit 47 Jahren lebt Evelyn Pawel in Lörrach. Heute vollendet sie ihr 80. Lebensjahr. Sie liest zwei Mal in der Woche im „Freien Radio Wiesental“ ihren Hörern aus unserer Zeitung vor. Anlässlich des Geburtstages haben wir am Montag ein Live-Interview im Lokalradio geführt.

Ich bin früher viel gereist. Einmal habe ich dreieinhalb Monate lang eine Weltreise gemacht. n Die Redaktion gratuliert herzlich zum Geburtstag. Das Interview (in voller Länge) wird am Freitag, 10. November, 11 Uhr, und Dienstag, 14. November, 19 Uhr, im „Freies Radio Wiesental“, UKW 104,5 MHz und Kabel 89,35 MHz wiederholt.

Frau Pawel, sie wurden am 8. November 1937 geboren. Wo sind Sie zur Welt gekommen?

Wie ging Ihr Leben nach dem Kriegsende weiter?

Welchen Beruf haben Sie ergriffen?

Was war der Anlass, der DDR den Rücken zu kehren?

Konnten sie Ihre Ausbildung abschließen?

Wie kamen Sie ins Dreiländereck?

Sie haben nicht nur schriftlich übersetzt, sondern auch in Konferenzen und Besprechungen gedolmetscht.

Wie kommt man als Dolmetscherin zum Freies Radio Wiesental als Vorleserin unserer Zeitung?

Was waren und sind Ihre Hobbys?

Ich wurde in Hohenelbe im damaligen Sudetenland geboren. Als ich gerade eingeschult worden bin, ist mein Vater in Russland gefallen.

Wir wurden im Sommer 1945 von den Tschechen vertrieben. Innerhalb von 24 Stunden mussten wir unser Haus verlassen. Nach dreieinhalb Monaten Flucht unter furchtbaren Bedingungen landeten wir in einem Dorf bei Halle an der Saale. Dort habe ich meine Schulzeit verbracht, bis ich in Halle die Oberschule absolvierte.

Mir haben schon immer Sprachen gelegen. Darum bin ich auf das Dolmetscher-Institut nach Leipzig gegangen mit den Fächern Russisch und Französisch. Das Diplom durfte ich aber nicht ablegen, weil ich mich weigerte, in die SED einzutreten. Auch habe ich nie – wie verlangt – meine Kommilitonen bespitzelt.

Ich musste erkennen, dass ich in der DDR keine Zukunft hatte. So bin ich 1958 über Berlin nach West-Berlin geflohen. Ohne jedes Gepäck bin ich mit der Bahn über die Grenze gefahren. Dabei kam es noch zu einer sehr gefährlichen Situation, und man hätte mich fast erwischt. Ich war noch keine 21 Jahre alt.

Ich hatte die Möglichkeit, in drei Semestern an der Dolmetscherschule Germersheim/Rheinland-Pfalz mein Studium zu beenden. Zwischendurch habe ich als Putzhilfe gearbeitet, um leben zu können. Ich habe das Glück gehabt, gleich nach dem Studium einen Vertrag bei einer Firma in Ludwigshafen zu bekommen. Diese hatte Anlagen nach Russland verkauft und die ganzen technischen Unterlagen mussten ins Russische übersetzt werden.

Das Russlandgeschäft der Firma in Ludwigshafen lief aus. In dieser Zeit erreichte mich der Brief einer ehemaligen Kommilitonin, dass eine große Chemiefirma in Basel eine Übersetzerin für Russisch suchte. Ich bewarb mich und bekam unter 85 Bewerbern die Stelle. Gewohnt habe ich seither in Lörrach, da man 1970 nicht direkt eine Wohnerlaubnis für Basel erhielt. Ich war auch oft für die Firma in Russland. Dort hat mir besonders imponiert, dass man als Frau ernst genommen wurde.

Oh ja, sehr oft habe ich bei Konferenzen oder Einzelgesprächen in Moskau, Leningrad (heute St. Petersburg) und vielen anderen Städten gedolmetscht. In der Firma in Basel blieb ich rund zehn Jahre. Dann bekam ich das Angebot einer pharmazeutischen Firma in Birsfelden. Auch für diese Firma bin ich oft nach Russland gereist. Das war eine sehr interessante Zeit.

Ich habe vor rund zehn Jahren gesehen, dass Leute zum Vorlesen gesucht werden. Ich war gewohnt, in großer Runde zu sprechen. Also habe ich mir zugetraut, auch vor dem Mikrophon zu sprechen. Und die treuen Zuhörer über die vielen Jahre haben mir Recht gegeben.