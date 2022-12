Lörrach Von sanften Riesen, Poesie und Clownerie

Romantisch und kraftvoll

Mit großem Feingefühl und vollendeter Körperbeherrschung geht auch Alexandra Tikhonovich ans Werk. Die Hula-Hoop-Darbietung der ehemaligen Leistungssportlerin aus Stuttgart erhält wie so viele Nummern spontanen Szenenapplaus.

Die Luft halten viele Besucher bei Chico an. Der kubanische Artist tritt mit einer Nummer am Schwungseil auf und hat sich damit ein selten zu sehendes Genre der Luftakrobatik ausgesucht. Selten in dieser Form zu sehen ist auch, was Linda Sander am und im bis zu 800 Liter Wasser fassenden Becken darbietet. Perlendes Wasser, Lichtreflexionen und Nebel machen ihre Nummer so romantisch wie kraftvoll.

Bisons als sanfte Riesen

Wildwest-Atmosphäre erschafft Marcel Krämer, der „King of Bison“. Vier der Wildrinder aus Nordamerika stampfen durch die Manege und erweisen sich bei all ihrer Körperfülle als sanfte Riesen, die mit ihren sensiblen Zungen Brot aus den Händen von Kindern entnehmen. Auch Krämers Nummer mit sechs Eseln kommt bei den Besuchern bestens an. Luft anhalten heißt es wieder bei Kevin Esqueda und seiner Balance auf dem Todesrad. Für humoristische Atempausen sorgt Musikclown Mosquito aus Mexiko.

Weitere Fotos unter www.dieoberbadische.de