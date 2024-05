Bei den Biogärtnereien Berg aus Binzen und Hoch-Reinhard aus Fischingen war die Vielfalt besonders groß, vor allem an Tomaten: Fleischtomaten, Balkon-, Cocktail- und Aromatomaten. Viele Menschen wollten das Sommergemüse offensichtlich selbst anpflanzen. „Unsere Aromatomaten sind ausverkauft“, hieß es bei Hoch-Reinhard schon am späten Vormittag. Die Gärtnerei Bruggger aus Rheinfelden verkaufte auch Sommerblumen: leuchtendorange Tagetes, kleine gelbe Husarenköpfchen, Fleißige Lieschen und anderes. Die Vielfaltsgärtnerei Au aus Steinen bot bunte Blumensträuße aus eigenem Anbau an. Rund 90 Prozent aller in Deutschland verkauften Schnittblumen würden im Ausland mit viel Pestizideinsatz angebaut. Das wollten sie anders machen, erzählte Alina Dörflinger. „Uns geht es um Artenvielfalt und einen insektenfreundlichen Garten“, hieß es am Stand des Bunds für Umwelt und Naturschutz (Bund) und des Runden Tischs Klima. Die Leute seien sehr interessiert und man habe schon gute Gespräche geführt. Zu kaufen gab es dort Wildstauden wie Wiesenmargerite, Schafgarbe und Glockenblume.

Auch das Handwerk des Korbflechtens konnte man auf dem Blumenmarkt kennenlernen. Besucher, auch Kinder, schauten Herbert Sitterle beim Körbe flechten über die Schulter oder sie stellten bei der Korbmacherin Friederike Dinkel-Schmitt selbst kleine Flechtarbeiten her.