Lörrach: Von Wasserkraft bis Holzpellet

Wärmenetze schaffen

Dieser Punkt sorgte für Verwunderung im Ratsrund. In der Stadt seien doch „gefühlt auf jedem Dach Solarzellen“, merkte Fritz Böhler (Grüne) an. Bernhard Escher (CDU) brachte das Thema Geothermie aufs Tapet: „Das sollte man im Hinterkopf behalten.“ In seiner Antwort ging Bienhüls auf die Wärmeplanung ein. Deren Ziel sei die Wärmewende hin zur effizienten und klimaneutralen Wärmeversorgung.