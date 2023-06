Im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte Helmut Ebner seinen Bildband zur Geschichte der Gastronomie in Lörrach. In kurzer Zeit war das mit interessanten Texten und reichem Bildmaterial ausgestattete Buch bereits vergriffen. Käufer fanden sich nicht nur in Lörrach, sondern weit darüber hinaus, zum Beispiel auch in Basel, Konstanz, Karlsruhe, München und Frankfurt. Da die Nachfrage nicht nachließ, hat Ebner sein Buch nun, erweitert und teilweise ergänzt, neu aufgelegt.