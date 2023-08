Lörrach Vor 60 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben

Höhen und Tiefen hätten sie erlebt und alles gemeinsam gemeistert, erzählt Maria Wenzel beim Besuch unserer Zeitung. Am Sonntag, 27. August, will das Paar sein Jubiläum mit den Söhnen Josef und Christian, den drei Enkeln, den zwei Urenkeln und der ganzen Familie feiern. Geplant ist ein Gottesdienstbesuch in Sankt Bonifatius und anschließend ein gemütliches Essen in einem Restaurant.

Maria und Josef Wenzel lernten sich Ende 1962 in Marias Geburtsstadt Oberwischau in Siebenbürgen, Rumänien, in der Disco kennen. Sie verloren sich jedoch aus den Augen, bis Josef eines Tages unverhofft neben Maria im Kino saß. Kurz darauf fand die Hochzeit statt.