Berlin - An einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Friedrichshain ist eine Frau von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. "Sie starb noch an der Unfallstelle", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Wagen sei aus noch ungeklärter Ursache von der Landsberger Allee abgekommen. Eine zweite Frau, die ebenfalls an der Haltestelle stand, wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Autos wurde von der Polizei gefasst.